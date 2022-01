Meggiorini illude il LR Vicenza: il Lecce batte i berici per 2-1

Bel gol di Meggiorini che costruisce con Da Cruz e va in rete al 88'. Ma non basta perché nel primo tempo il Lecce ha approfittato di due dormite della difesa del LR Vicenza per portarsi ad un ragionevole vantaggio. E il Vicenza ha giocato una pessima partita per almeno 80'.

Nel primo tempo il match è stato abbastanza equilibrato fino al 20': il Vicenza riesce a contenere i primi della classe.

Poi però il Lecce sale in cattedra e comincia a costruire occasioni da gol.

Due le dormite della difesa che spalancano la porta ai giallorossi salentini: la prima al 28' con un'azione che parte da Dermaku che passa a Coda che fa da assistman per l'esterno polacco Listkowski che a sua volta segna l'1-0. Un'azione veloce che sorprende la difesa di Brocchi.

Occasionissima per i biancorossi su punizione guadagnata al limite dell'area da Ranocchia. Batte Giacomelli con la palla che supera la barriera, s'invola verso la porta difesa da Gabriel ma non scende abbastanza e va sopra la traversa.

E' l'occasione più netta per il Vicenza in tutta la prima frazione di gioco.

Ranocchia impensierisce ancora al 34' la difesa leccese: calcia di potenza una punizione dal limite ma la palla sinfrange sulla barriera. Dermaku colpito dalla palla viene soccorso dallo staff della panchina giallorossa.

Ma il Lecce non si abbatte di certo e pochi minuti dopo al 38' sigla il 2-0: fallo di Brosco sulla trequarti e sugli sviluppi della punizione segna Coda che lestamente coglie una palla abbandonata dalla difesa in area piccola.

Nella ripresa vanno vicini al gol con tiri da fuori area a 2' Calabresi, poi Hjulmand al 11'.

Al 13' cominciano i cambi e Brocchi inserisce Boli, Proia e Da Cruz al posto di Di Pardo, mancini e Giacomelli.

Un minuto dopo il Lecce è vicino alla terza segnatura con il colpo di testa di Bjorkengren su cross di Strefezza.

Il Vicenza non reagisce e al 25' altro colpo di testa del bomber Coda che sfiora il palo.

Poi i cambi del Lecce che si copre, ma al 32' è Lucioni a impegnare Grandi e tre minuti dopo sempre su gioco aereo è Dermaku che mette fuori di testa per poco.

Al 36' della ripresa ultimo cambio per Brocchi che inserisce Bikel per Zonta.

Al 33' Ranocchia è autore di un traversone verso la porta con Meggiorini che manca di poco la deviazione vincente: Gabriel è impegnato comunque in una parata.

Il Lecce tiene palla per oltre 5 minuti: il Vicenza è in campo assai rassegnato e umiliato dai giallorossi.

Al 43' della ripresa l'azione vincente con una verticalizzazione di Brosco per Meggiorni che di testa fa da torre a Da Cruz che gli serve la palla al centro dell'area e il numero 69 iln solitaria batte Gabriel: è 2-1.

E poi il Vicenza vorrebbe crederci, ma è troppo tardi nonostante i 3' di recupero.

Finisce con una zuffa per le proteste su un fallaccio di Bjorkengrend su Da Cruz: ne escono ammoniti lo stesso Bjorkengrend, lo sloveno Majer e l'attaccante biancorosso Meggiorini.

TABELLINO - LECCE-LR VICENZA, 2-1 (2-0)

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Dermaku, Lucioni, Barreca (68′ Gallo); Faragò (23′ st Majer), Hjulmand (40′ st Blin), Bjorkengren; Strefezza (23' st Di Mariano), Coda, Listkowski (40′ st Helgason).?A disposizione: Borbei, Samooja, Vera, Gargiulo, Olivieri, Gendrey, Hasic. Allenatore: Marco Baroni.?

L.R. VICENZA (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco; Zonta (31′ Bikel), Ranocchia; Di Pardo (12′ Boli), Diaw (45′ Meggiorini), Giacomelli (12′ Da Cruz); Mancini (12′ Proia).?A disposizione: Gerardi, Pizzignacco, Cappelletti, Padella, Pasini, Djibril, Alessio. Allenatore: Cristian Brocchi.?Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata?Reti: 28′ Listkowski (L), 38′ Coda (L), 43′ st Meggiorini (V).?Note: ammoniti: Ranocchia, Crecco, Bjorkengren, Majer e Meggiorini. Angoli: 6-4. Recupero: 1′, 3′.