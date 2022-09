Medagliere Biancorosso: Vicenza-Lecco

ORO: Matteo STOPPA

Incanta il Menti con una prestazione mostruosa. Bravo Baldini a ritagliargli una posizione vincente, dietro alla prima punta, quasi come “falso nueve”. Dopo l’ottima annata a Palermo il Vicenza ha rincorso l’ex sampdoriano per tutto il mercato. Se si confermerà, le sue doti (sagacia tattica, dinamismo inesauribile e tiro micidiale) potrebbero essere una delle componenti decisive di questo Lane.

ARGENTO: Franco FERRARI

Con la doppietta realizzata contro il Lecco fa già sua la leadership tra i cannonieri biancorossi. Ma è importante non solo per le capacità realizzative ma anche per il suo ruolo di trascinatore e di leader, colmando (almeno per il momento) una carenza di carisma che il Vicenza si porta dietro da almeno una decina d’anni. Lo abbiamo paragonato a Luca Toni. Forse è ancora presto, ma il modo in cui difende palla e poi cerca la porta non rende il paragone proprio una bestemmia.

BRONZO: Freddy GRECO

Il mister lo conosce bene e sa che uno dei suoi punti di forza consiste nella duttilità. Dopo averlo apprezzato come esterno, infatti, col Lecco ha fatto assai bene anche come mezzala. Per lui i tifosi hanno evocato il paragone con Roberto Filippi. In effetti si dimostra un motorino inesauribile, sempre pronto a dare una mano sia in copertura che in proiezione offensiva. Il gol gratifica il suo essere uomo ovunque e lo piazza in questo momento nell’Olimpo delle preferenze tra i tifosi. The man of the heart…

Medaglia di LEGNO

Purtroppo va assegnata al giovane CONFENTE. Non disputa una brutta gara, anzi si esibisce in alcuni buoni interventi, ma la topica sul passaggio arretrato di Jimenez è di quelle degno della galleria degli orrori. Tutto serve a fare esperienza, però. A patto di non ricascarci…

CITAZIONE

Il “cameo” di giornata va senz’altro a Giacomelli, il quale entra nel finale della gara e la impreziosisce con alcune giocate da categoria superiore. Non è un momento facile per Stefano, perché si rende perfettamente conto di non essere in cima alle scelte del mister. Ma da vero professionista non fa polemiche, aiuta i giocatori più giovani e quando, come ieri, sente il profumo del green, dimostra di non avere smarrito le qualità sulle quali ha costruito una brillante carriera. Bravo, Jack!