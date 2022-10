Medagliere Biancorosso: Vicenza - Juventus Next Gen

Sono stati evidenti i passi in avanti del Lane formato Pro Patria. Questa volta possiamo costruire il podio senza turarci il naso e con un mezzo sorriso sulle labbra. Il new deal del Baldo ha pagato e la squadra è sembrata non solo più solida in fase di filtro, ma anche più veloce e verticale in un centrocampo convincente. Ora si tratta di capitalizzare questi elementi positivi per risalire ulteriormente la graduatoria.

ORO: Pompeu RONALDO. Quelli come lui hanno poco a che fare con la Terza Serie, ma il fatto che ci militi da tempo qualcosa significare. E’ stato il migliore in campo dei biancorossi e ogni volta che è riuscito a prendere in mano la bacchetta da direttore d’orchestra (cioè soprattutto nella ripresa) la luce si è accesa in campo. Piede educatissimo da brasileiro, visione lucida della manovra, tiro mortale (e non abbiamo ancora visto il meglio). Ma una spiegazione se questo giocatore non recita su migliori palcoscenici c’è e la si vede tutta. Gioca carico di nervosismo, la sua interdizione va a pause e spesso non rincorre l’avversario, la mira deve ancora essere registrata. Tuttavia (ed ecco perché merita il podio) è l’esempio più chiaro di cosa si deve fare per dare profondità alla manovra: i suoi lanci da 30 metri rovesciano in un attimo il fronte e la sua capacità di leggere la partita è da primo della classe. Non è un leader, almeno per ora, ma la sua personalità è strabocchevole

ARGENTO: Nicola DALMONTE. Ancora lui? Ma che noia… Un tedio che ha tenuto a galla sin qui un Vicenza pieno di contraddizioni. E anche adesso, che la squadra pare beneficiare del nuovo corso avviato dal mister, il nostro tornante continua ad essere protagonista di un grande lavoro di cucitura tra difesa e attacco. Baldini travede per lui, tanto da azzardare un timido paragone con Quadrado. Forse è troppo, tuttavia è un fatto che i compagni lo cerchino con insistenza, sapendo che i palloni che gli danno sono come in cassaforte. Certo il superlavoro lo condiziona un po’ in fase offensiva, ma non è l’attacco il problema che ha condizionato sin qui il Lane. C’è solo da sperare che lo regga la condizione fisica. Ultima nota confortante: nonostante il dispendio di energie il ruolo sembra piacergli e questo in ogni tipo di attività fa la differenza.

BRONZO: Kaleb JIMENEZ. Nonostante non abbia ancora 20 anni (li compirà il 18 ottobre, due giorni dopo la trasferta a Renate) è riuscito a ritagliarsi un posto cardine nel gruppo. Baldini ha dovuto metterlo un po’ a margine nelle ultime gare a causa di un problema fisico, ma l’ha rispolverato mercoledì al Menti del primo minuto. E i risultati si sono visti subito. Rispetto alla squadra con il pur bravissimo Cavion, si è notato un altro passo e un’altra vocazione alla profondità. E’ presto per dire che sarà un top player, ma ha tutto per provare a fare grandi cose nel calcio: forza fisica, passo svelto, grinta, tiro micidiale. Stupisce davvero che la Salernitana se ne sia privata, anche se con qualche cautela (prestito biennale con opzione e contropzione). Un bel colpo del duo Vallone/Balzaretti.

Citazione: Thomas SANDON. Questo diciannovenne proveniente dal vivaio berico rischiava di essere ricordato come una delle3 tante eterne promesse. I precedenti allenatori, Di Carlo e Brocchi, ne avevano molto parlato ma poi quasi mai schierato in campo. Una specie di oggetto misterioso che sembrava destinato ad un’altra stagione di promesse non mantenute. Una delle note liete dell’ultima gara è invece la sua comparsa in formazione dal primo minuto, corredata da una prova senz’altro incoraggiante. Il fisico c’è, il coraggio e la velocità pure, l’età è promettente. Deve solo pagare il prezzo dell’inesperienza ma questo è del tutto normale. Con lui sulla fascia, il Vicenza ha fatto un passo in avanti rispetto alla prova davvero molto opaca del compagno Valietti, troppo timido e impacciato (ma ha solo 23 anni e tempo per lavorare sulla personalità). Avere Sandon arruolabile in difesa costituisce un qualcosa in più che alla retroguardia biancorossa servirà davvero molto.