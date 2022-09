Medagliere Biancorosso: Albinoleffe-Vicenza

Difficile costruire il medagliere dopo una partita tanto deludente come quella disputata all’Albinoleffe Stadium. Non potendo contare su giocatori protagonisti di prove smaglianti, ci si dovrà dunque accontentare della classifica dei “meno peggio”. Una deriva, questa del Vicenza bello in casa e brutto fuori, che deve essere interrotta al più presto, perché per cullare ambizioni di primato non basta far valere la legge del Menti ma bisogna arrivare subito ad una fisionomia vincente anche lontani dalle mura amiche.

ORO: Nicola DALMONTE. Non è stata una prova memorabile la sua, ma merita il podio per il bellissimo fendente che ha evitato la sconfitta e per un assist al bacio che meritava miglior fortuna. La strategia del mister ritaglia per lui un ruolo difficilissimo, da pendolino onnipresente. A Bergamo, ad un certo punto, è diventato quasi un terzino (ho letto che il Lane giocava a due dietro. Devo aver visto un’altra partita perchè non me n’ero accorto). Una faticaccia infame, che non so per quanto tempo lui e Greco potranno reggere. Sin qui ce l’ha fatta, ma è chiaro che se si sfianca a fare l’elastico, perde lucidità in avanti. Coperta corta, insomma…

ARGENTO: Michele CAVION. E’ ancora lontano dal suo standard di gioco. Lo si vede quando gli manca l’esplosività nelle ripartenze, che è una delle sue armi migliori. Sbaglia ancora qualche tocco e non ha trovato sin qui la vista giusta sui tiri dalla distanza. Altro pezzo del suo repertorio… Anche così com’è, coi limiti di questo momento, resta comunque un faro imprescindibile che i compagni cercano immancabilmente quando non sanno che pesci pigliare. Con l’Albinoleffe è andato un po’ a corrente alternata, ma va detto che si trovato ad operare in un centrocampo nel quale il Lane ha quasi sempre pagato dazio, soffrendo oltre misura contro avversari tosti ma non certo trascendentali.

BRONZO: Alessandro CONFENTE. Dopo le tante perplessità dell’inizio, il portierino ex Chievo ha disputato una gara tutto sommato lodevole. Incolpevole sull’1-0, non ha poi faticato molto a salvare la porta, visto che i nerazzurri sono arrivati spesso in area berica ma quasi sempre (palo a parte) senza insidiare lo specchio della porta. Detto questo, vanno rimarcate alcune uscite tempisticamente azzeccate, spesso fuori area. In una difesa come quella biancorossa che si fa trovare troppo spesso mal schierata e lenta nei recuperi, la spregiudicatezza del nostro estremo difensore diventa un’ancora di salvezza. Ma attenzione… Non sempre le ciambelle riescono col buco.

Citazione: Francesco BALDINI. Dopo 4 gare di campionato, è evidente che bisogna correggere questo Vicenza dottor Jackill e mister Hide. Due volti contraddittori, quelli in casa e fuori. Chiamato in causa, ovviamente, è mister Baldini. Accusato da molti tifosi di essere eccessivamente ancorato al suo credo calcistico e poco votato a mettere in discussione una difesa a tre che non convince i suoi detrattori. Al punto che qualcuno sta manifestando nell’ombra un rimpianto per il Santo di Cassino. Io dico chiaro che a questo allenatore credo. E non ho dimenticato che l’anno scorso il Convitato di Pietra dopo aver perso tutto il perdibile in precampionato, dopo le prime 4 giornate di campionato era a zero punti. In questo momento il Lane è invece a 7 lunghezze. Si poteva fare di più, certo, ma è il caso di crocifiggere il tecnico senza lasciargli il tempo di correggere in corsa le magagne? Qualcuno afferma che con i giocatori a disposizione dovrebbe vincere ogni incontro ad occhi chiusi. Anche l’anno scorso sulla carta sembrava un Vicenza ricco di talenti (gente quotata e costata diversi quattrini, vedi Contini, De Maio, Brosco, Lukaku, Maggio, Proia, Calderoni, Da Cruz, Lanzafame, Taugourdeau, Teodorczyk, per tacer del Duo Meravigliao). Sono andato a rileggermi i commenti: una corazzata, sulla carta. Certo, se si vincessero i titoli con le Figurine Panini. Tutto questo per dire che l’organico 2022/2023 è, si, molto attrezzato, ma per tornare in serie B serviranno molti altri elementi, alcuni dei quali non si comprano al supermercato del calcio. Vorrei fare a questo punto una raccomandazione: critichiamo senza problemi le scelte tecniche della panchina se non le riteniamo adeguate, ma lasciamo al mister il tempo per lavorare sul suo progetto. Un progetto perdente? Io dico di no… Anzi, più precisamente, io spero di no. Ne riparliamo magari ad ottobre, magari dopo la partita con la Pro Vercelli, decima della serie. Vedremo cosa avrà fatto il Lane. E vedremo cosa avranno fatto quelle che oggi lo precedono. Buon lavoro, Baldo…