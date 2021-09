Massimo Oddo è il nuovo tecnico del Vicenza

E' in dirittura d'arrivo la firma del contratto tra LR Vicenza e Massimo Oddo, giocatore di Milan, Napoli e Lazio e allenatore di Pescara, Udinese e Perugia, nonché campione del mondo 2006

Questa mattina a Capovilla Mimmo Di Carlo dirigeva ancora gli allenamenti del LR Vicenza. Ieri sera dopo il no di Roberto Venturato sembrava che il sostituto del tecnico di Cassino potesse essere un suo collega tra Pasquale Marino, Eugenio Corini o Fabio Liverani. Stamane invece sono iniziate le trattative con Massimo Oddo e nel pomeriggio tra la società e il tecnico 45enne di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, si sarebbe passati anche ai dettagli dell'accordo. Pare che la società del patron Renzo Rosso abbia individuato l'erede di mister Di Carlo. Troppo deludente l'inizio di questo campionato con uno spogliatoio che sembra non rispondere affatto agli stimoli dello staff del mister e allo stesso Domenico Di Carlo bandiera del Lane. Necessario quindi un cambio di passo.



Il tecnico dopo aver allenato nelle giovanili di Genoa e Pescara (tra il 2013 e il 2015), ha diretto i professionisti del Pescara, Udinese, Crotone, Perugia (due campionati) e ancora il Pescara (due stagioni e mezza). E' fermo da mezza stagione.