Mantova - Vicenza: le formazioni probabili

In campo domani al Martelli di Mantova (ore 14.30) un Vicenza rinfrancato dalla vittoria infrasettimanale in Coppa. Assente di lusso il solo Cavion alle prese con lo stiramento alla coscia. Modesto recupera invece sia Greco che Dalmonte. Seguiranno la squadra in terra virgiliana quasi mille tifosi berici divisi tra Curva e tribuna