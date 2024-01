Lumezzane-LR Vicenza: le formazioni ufficiali

Manca davvero poco al via di Lumezzane-LR Vicenza, 22a giornata del campionato di Serie C girone A. Il tecnico biancorosso Vecchi, ancora imbattuto da quando è arrivato sulla panchina, schiera Ronaldo dal primo minuto. In attacco niente ballottaggio Rolfini-Pellegrini, ma entrambi in campo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lumezzane (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Poletti; Moscati, Taugourdeau, Ilari; Cannavò, Gerbi, Spini. All. Franzini.

Vicenza (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Cavion, Ronaldo, Costa; Della Morte, Rolfini; Pellegrini. All. Vecchi