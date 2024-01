Lumezzane-LR Vicenza: 2-1 al termine del primo tempo

Al termine del primo tempo Lumezzane in vantaggio 2-1 sul Vicenza. Due errori difensivi sul finale costano alla squadra di Vecchi lo svantaggio. La festa dopo il gol è durata davvero poco.

In cronaca. Dopo un minuto su cross di Ronaldo la palla sfugge al portiere del Lumezzane, ma Rolfini non riesce a mettere dentro. Al 5' ci prova Della Morte dal limite dell'area, ma il suo tiro è centrale. Poco dopo ancora Della Morte fuori area fa partire un sinistro insidioso, Filigheddu para sicuro. Al 15' Lumezzane pericolosa: calcio d'angolo battuto da Taugordeau e deviazione di Dalmazzi, Confente è attento e para. Al 21' è Rolfini a sfiorare il vantaggio per il Vicenza, ma Filigheddu para in uscita. Sei minuti dopo punizione battuta da Ronaldo e miracolo dell'estremo difensore dei padroni di casa che toglie la palla da sotto la traversa. Al 35' Cannavò manda fuori di poco. Al 37' calcio di rigore per il Vicenza: Pellegrini serve sulla corsa Rolfini che viene steso da Feligheddu. Dal dischetto si presenta Pellegrini che non sbaglia. Passano pochi secondi e arriva subito il pareggio dei padroni di casa: azione solitaria di Cannavò, palla per Spini che batte Confente. Al 47' Lumezzane in vantaggio e gara ribaltata: contropiede veloce sulla fascia destra, Laezza e Ierardi non riescono ad intervenire e da fuori area Cannavò batte Confente per il 2-1 che chiude il primo tempo.