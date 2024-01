Lumezzane-LR Vicenza: finisce 2-1 e Vecchi rimedia la prima sconfitta sulla panchina biancorossa

Il Vicenza perde 2-1 sul campo del Lumezzane e rimedia la prima sconfitta dell'era Vecchi. Un secondo tempo all'assalto non basta alla compagine biancorossa per recuperare la gara. Decisivi i due errori in pochi minuti sul finale della prima frazione di match.

In cronaca. Dopo un minuto su cross di Ronaldo la palla sfugge al portiere del Lumezzane, ma Rolfini non riesce a mettere dentro. Al 5' ci prova Della Morte dal limite dell'area, ma il suo tiro è centrale. Poco dopo ancora Della Morte fuori area fa partire un sinistro insidioso, Filigheddu para sicuro. Al 15' Lumezzane pericolosa: calcio d'angolo battuto da Taugordeau e deviazione di Dalmazzi, Confente è attento e para. Al 21' è Rolfini a sfiorare il vantaggio per il Vicenza, ma Filigheddu para in uscita. Sei minuti dopo punizione battuta da Ronaldo e miracolo dell'estremo difensore dei padroni di casa che toglie la palla da sotto la traversa. Al 35' Cannavò manda fuori di poco. Al 37' calcio di rigore per il Vicenza: Pellegrini serve sulla corsa Rolfini che viene steso da Feligheddu. Dal dischetto si presenta Pellegrini che non sbaglia. Passano pochi secondi e arriva subito il pareggio dei padroni di casa: azione solitaria di Cannavò, palla per Spini che batte Confente. Al 47' Lumezzane in vantaggio e gara ribaltata: contropiede veloce sulla fascia destra, Laezza e Ierardi non riescono ad intervenire e da fuori area Cannavò batte Confente per il 2-1 che chiude il primo tempo.

Inizia la ripresa e dopo due minuti il Vicenza rischia di subire la terza rete ancora una volta in contropiede, ma questa volta Confente e compagni riescono a chiudere. Al 13' ci prova Della Morte, ma a tu per tu con il portiere non riesce a batterlo. Al 17' Lumezzane in avanti e conclusione di Cannavò parata da Confente. Sette minuti dopo rovesciata di Rolfini con palla alta di poco. Al 28' tiro di Proia ancora una volta parato bene da Filigheddu. Pochi secondi dopo Golemic rischia di combinarla grossa, ma Confente arriva sul pallone ed evita la capitolazione. Al 36' la squadra di Vecchi sfiora il pareggio: cross di Della Morte e stacco di testa di Pellegrini, fuori di poco. Al 45' grande conclusione al volo di Proia e super parata di Filigheddu che nega al Vicenza il gol del pareggio. Sul finale la squadra biancorossa prova a trovare la rete, ma i padroni di casa si chiudono bene. Dopo cinque minuti di recupero finisce la gara. Prima sconfitta per Vecchi sulla panchina del Vicenza. Un secondo tempo in attacco non basta per recuperare il match.

IL TABELLINO

Lumezzane (4-3-3): Filigheddu, Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Ilari; Gerbi (29' st. Capelli), Taugourdeau, Moscati (29' st. Cali'); Spini (47' st. Ricci), Righetti, Cannavò (39' st. Deratti) . Allenatore: Franzini.

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Ierardi (18' st. Proia), Golemic, Laezza (42' st. Greco); De Col, Ronaldo (18' st. Rossi), Cavion (30' st. Jimenez), Costa (30' st. Sandon); Della Morte, Rolfini, Pellegrini. Allenatore: Vecchi.

Reti: 38' pt. Pellegrini (VI), 39' pt. Spini (LU), 47' pt. Cannavò (LU)

Ammoniti: 46' pt. Spini (LU), 4' st. Costa (VI), 26' st. Laezza (VI), 42' st. Calì (LU).