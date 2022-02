Luca Rigoni lascia il calcio giocato ma resta al LR Vicenza

«Voglio innanzitutto ringraziare Luca Rigoni, figlio della nostra terra che ha concluso la sua splendida carriera in biancorosso, i suoi colori del cuore, lui che è cresciuto nelle giovanili qui al Menti». Lo ha affermato Paolo Bedin, direttore generale del LR Vicenza nell'aprire l'incontro con la stampa in cui Luca Rigoni ha comunicato la sua decisone definitiva di lasciare il calcio giocato. Bedin ha introdotto l'incontro ringraziando il calciatore da parte della famiglia Rosso e da tutta la società sportiva.

«Una decisione sofferta - ha affermato Luca Rigoni - difficile, in chiusura di una carriera che fortunatamente ho terminato con questi colori. E vorrei ringraziare tutti e naturalmente la società che mi ha accolto» per questi due ultimi anni di carriera.

«Chiudo come giocatore - ha proseguito -, ma con la società abbiamo deciso un altro percorso e cercherò di portare la mia esperienza e i miei valori ai più giovani per il futuro di questa realtà calcistica».

L'ex collega Federico Balzaretti si è complimentato con Luca Rigoni per la splendida carriera vissuta soprattutto sui campi di serie A. «Ti va reso grazie e onore - ha affermato il direttore sportivo -, per quello che hai fatto qui in diversi periori e in quest'ultimo. Se pensiamo solo ai numeri, sono davvero alti: oltre 500 partite di cui quasi 300 in serie A: complimenti!»

«Questa è, è stata, e sarà sempre casa tua». ha sottolineato Balzaretti con la sua affabile capacità dialettica.

«Abbiamo intrapreso un percorso - ha aggiunto il dirigente -, e abbiamo aperto un dialogo con il direttore dell'area tecnica Francesco Pallone e con gli altri dirigenti ...».

Esiste quindi la volontà, sia da parte di Rigoni, sia da parte della società, di impiegarlo come dirigente o tecnico: Balzaretti ha svelato che all'ormai ex numero 30 è stata proposta una collaborazione sia nell'area tecnica, sia nella direzione sportiva, sia nel settore giovanile.

Secondo fonti ben informate pare che Rigoni preferisca intraprendere la carriera di allenatore e cominciare con i ragazzi delle giovanili dall'estate prossima.