LR Vicenza-Virtus Verona: mister Vecchi è intervenuto in conferenza stampa

Mister Vecchi ha incontrato la stampa, in vista della sfida contro la Virtus Verona, in programma domani alle ore 18.30, allo stadio Romeo Menti.

Queste le parole del tecnico del Vicenza: "A Lumezzane c’è stato un primo tempo giocato molto bene, nonostante due gravi episodi difensivi di errori individuali che ci hanno punito. Tra il primo e il secondo goal abbiamo tenuto la palla noi per 5-6 minuti, poi hanno toccato palla loro 3 volte con il portiere per rinviare, dopo che noi avevamo concluso verso la loro porta. Nel secondo tempo l’intenzione era quella di entrare compatti per recuperare il risultato, ma non ci siamo riusciti. Sono entrati con l’idea “del siamo alle solite”, dobbiamo toglierci questa cosa dalla testa. Dobbiamo correggere l’aspetto mentale, l’approccio al secondo tempo da squadra delusa e affranta. In questa settimana abbiamo cercato di analizzare questo. In questo momento dobbiamo cercare di migliorare queste cose, sapendo che sì può cadere com’è successo a Lumezzane. Dobbiamo toglierci tutti da dentro questa cosa “del siamo alle solite”, “del sbagliamo e ci puniscono”, dobbiamo ritornare ad essere solidi. Perché anche a Lumezzane, tolti quei 10 minuti iniziali del secondo tempo, abbiamo comunque creato 3-4 occasioni. Deve essere la base, perché facendo le cose basiche e normali, a Lumezzane non avremmo perso. Dobbiamo cercare di ragionare una partita alla volta raccogliendo il meglio che si può, creando un percorso formativo e costruttivo per far riavvicinare anche il nostro pubblico. Dobbiamo cercare di giocarci i playoff da una posizione non troppo penalizzante, per non dover giocare tutti i turni e sono convinto che il nostro pubblico ci sosterrà. Ora però è un obiettivo troppo distante, l’obiettivo di ora è che la squadra si alleni bene, cosa che fa e di non avere blackout mentali e di delusione.

Se dobbiamo fare un mea culpa sulla partita di Lumezzane, lo facciamo sui primi dieci minuti del secondo tempo, dove siamo entrati disuniti e abbiamo rischiato di prendere il terzo goal. I goal subiti nel primo tempo li riconduciamo a due episodi gravi di reparto, dovuti ad errori consecutivi commessi da giocatori importanti che purtroppo possono capitare, ma la cosa che non deve capitare è disputare quei 10-15 minuti demoralizzati o pensando “accadono sempre le stesse cose”. Dobbiamo cercare di dare una svolta a questa cosa.

Stamattina c’è stata la contestazione di un gruppo di tifosi? È stato un confronto costruttivo, sappiamo quanto i tifosi tengano al Lane, alla società, a questi colori. È comprensibile quello che hanno fatto, noi dobbiamo cercare di dare una svolta, non possiamo aspettarci chissà cosa, ma dobbiamo essere noi a meritarci l’appoggio del pubblico e dei tifosi. Oggi loro hanno fatto valere le loro idee e io ho cercato di spiegare quello che sto dicendo anche qui, trovando il modo di svoltare. Sono convinto che se nel campo vedono giocatori che si spendono per la maglia poi verranno dalla nostra parte.

Virtus Verona mina vagante? Hai detto bene. L’anno scorso sono arrivati con gli stessi punti del Vicenza e hanno fatto un buon cammino ai playoff. Sono bravi perché non hanno pressioni, prendono giovani anche dalle categorie inferiori e riescono sempre a mettere assieme delle squadre competitive che danno fastidio. Noi abbiamo l’obbligo di rialzarci".