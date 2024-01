LR Vicenza-Virtus Verona: le probabili formazioni

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

Alle 18.30 il Vicenza torna al Menti per sfidare la Virtus Verona, nella gara valida come 23a giornata del campionato di Serie C girone A. La squadra di Vecchi deve cercare di tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita contro il Lumezzane. Il tecnico biancorosso ritrova Ferrari, che rientra dopo la squalifica, ma deve fare a meno di Costa, fermato dal Giudice Sportivo. La difesa già dal primo minuto potrebbe essere a quattro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LR Vicenza (4-3-1-2): Confente; De Col, Golemic, Cuomo, Sandon; Cavion, Rossi, Ronaldo; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. All. Vecchi

Virtus Verona (3-5-2): Voltan; Amadio, Ruggero, Cabianca; Mazzolo, Zarpellon, Metlika, Nalini; Demirovic; Gomez, Begheldo. All. Fresco.