LR Vicenza-Virtus Verona: la squadra di Fresco ha perso in amichevole contro il Sassuolo

Squadra in casa LR Vicenza

La Virtus Verona, prossima avversaria del Vicenza in campionato, è uscita sconfitta 5-1 nella gara amichevole disputata contro il Sassuolo.

La squadra di Fresco, nonostante la pesante sconfitta, ha disputato una buon match e ha chiuso la prima frazione in parità (1-1). Nella ripresa la compagine di Dionisi è uscita fuori e anche grazie alla tripletta di Mulattieri ha chiuso i conti. Il Vicenza, nel match in programma domenica alle ore 18.30, dovrà fare molta attenzione alla squadra veronese, capace per un tempo di tenere testa al Sassuolo.

E' vero che mister Fresco ha perso il suo attaccante Matteo Casarotto per infortunio, ma è una squadra molto pericolosa, che gioca un buon calcio e che si trova in settimana posizione in classifica, ad un solo punto dal Vicenza.