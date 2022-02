LR Vicenza verso Pisa: i convocati da mister Brocchi

Ecco la lista dei 23 giocatori del LR Vicenza convocati da mister Cristian Brocchi per la 23esima giornata di campionato contro il Pisa, in programma domani, martedì 15 febbraio 2022 allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani: fischio di inizio alle ore 18 e 30.

Tra i convicati non c'è Boli.

PORTIERI: Contini, Grandi, Morello.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, De Maio, Lukaku, Padella, Pasini, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Bikel, Cavion, Crecco, Dalmonte, Dijibril, Ranocchia, Zonta.

ATTACCANTI: Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Mancini, Meggiorini, Teodorczyk.