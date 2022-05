LR Vicenza va in gol con De Maio, batte l'Alessandria (retrocessa) e va ai play out col Cosenza

Una partita tesissima quella giocata allo stadio Moccagatta di Alessandria tra i grigi e il LR Vicenza, con i biancoroissi che caricati e compattati dal tecnico Francesco Baldini ci credono di più e vincono di misura.

La squadra biancorossa scende in campo con Bruscagin capitano con un 3-4-2-1 che rispecchia la formazione del tecnico avversario Longo.

In porta Contini che si è ripreso dai postumi della partita al menti, in difesa Brosco, De Maio al centro e Briscagin; poi la linea a 4 con Maggio a destra e Lukaku a sinistra e Bikel e Cavion al centro. Ranocchia e Da Cruz a fare da rinifinitori e mezzepunte e Diaw centravanti.

Dall'altra per i grigi Pisseri in porta, in difesa Prestia, Casarini e Mantivani; sulla linea a 4 Parodi e Pierozzi sulle fasce e al centro Gori e Di Gennaro. Palombi e l'arzignanese Chiarello mezzepunte e al centro attacco Corazza.

Nei primi 10' di partita la tensione la fa da padrona e le due squadre non si scoprono: grande equilibrio in campo, ma poco costrutto in attacco.

Al 18' da segnalare la prima azione veramente offensiva con una punizione battuta da Prestia direttamente in porta, ma Contini para e salva il risultato. Pochi minuti dopo al 22' arriva il gol del Vicenza: i biancorossi guadagnano un calcio d'angolo, si accnge a battere Ranocchia e il centrale difensivo Sebatien De Maio si porta in avanti e con la sua esperienza si posiziona giusto a raccolgiere la pennellata del giovane perugino: di iatto sinistro manda la palla nellangolino imprendibile per il portiere dell'Alessandria. E' il gol che alla fine ha deciso il match: 0-1.

I padroni di casa cercano di reagire ma fanno fatica a proporsi negli ultimi 25 metri verso la porta difesa da Nikita Contini grazie alla determinazione di un centrocampo dal carattere determinato e interdittivo.

Occasione per il raddoppio del Vicenza al 39' con un'azione che parte da Da Cruz che sfrutta l'inserimento sulla fascia di Maggio che offre un pallone in area per Diaw che di testa manda di poco sopra alla traversa.

Nella ripresa mister Longo lascia fuori Chiarello per Marconi e i primi 10 minuti in campo sono sono tesissimi. Al 7' della ripresa per un tocco di mano dubbio in area del Vicenza c'è un battibecchio e spinta tra Maggio e Palombi, entrambi ammoniti dall'arbitro che non assegna il penalty dopo essercsi consultato con l'equipe del VAR.

éPochi minuti dopo con un Alessandria in affanno verso la porta avversaria per raggiungere il pareggio si sviluppa un contropiede con chiara occasione da rete: Bikel lancia Ranocchia che a sua volta pennella per Diaw che è impreciso nel tiro in porta.

Al 20' della ripresa il lottatore Lukaku esce per Pedella. E 10' dopo Diaw va in gol in contropiede ma la rete è annullata per fuorigioco. La difesa dei grigi traballa, anche perché il tecncio Longo inserisce attaccanti nella disperato tentativo di segnare e pareggiare il match dopo aver saputo che il Cosenza vince sul Cittadella.

Contini nella seconda parte della ripresa è protagonista almeno di tre parate fondamentali per salvare il risultato. E dopo 6 interminabili minuti di recupero il LR Vicenza esce vittorioso dal campo del Moccagatta.

Il Cosenza batte il Cittadella e quindi sia il Vicenza sia i lupi calabresi scavalcano i grigi di Alessandria contannando questi ultimi alla retrocessione.



PLAY OUT: PROSSIMO INCONTRO AL MENTI IL 12 MAGGIO

Ora lo spareggio per rimanere in serie B si gioca tra il LR Vicenza e il Cosenza in 180 minuti: primo incontro al Menti il 12 maggio e ritorno al Marulla il 20 maggio 2022. Entrambe le partite avranno inizio alle 20 e 30.