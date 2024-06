LR Vicenza: Tronchin saluta i biancorossi

Simone Tronchin nella prossima stagione 2024-25 non sarà più un calciatore del Vicenza. Il Cittadella ha infatti annunciato l'acquisto del centrocampista, classe 2002, che quindi si confronterà con la Serie B.

Il comunicato della squadra padovana: "L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Simone Tronchin per la stagione sportiva 2024/25. Centrocampista classe 2002 nato a Montebelluna, Tronchin nell’ultimo campionato ha vestito la maglia del L.R. Vicenza. A Simone il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per la prossima Serie B con i nostri colori".