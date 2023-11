Da Bassano, ecco l'allenatore biancorosso

“Per la partita di domani non ci sono particolari indisponibilità, solo qualche acciacco da affaticamento per Scarsella, Rossi e Tronchin ma nessun problema particolare. Conto comunque di averli pronti per Novara. Valuterò come impiegare Costa e Ferrari, soprattutto quest’ultimo che ha bisogno di minutaggio. Cercherò comunque di mettere la migliore formazione possibile perché il passaggio del turno ci interessa. Ho le idee piuttosto chiare per la Triestina perché vogliamo fare una partita giocata con grande serietà. Se annuseremo che la partita possa prolungarsi allora bisognerà gestire i cambi, tenendo conto che il regolamento ci consentirà il sesto slot. A parte Legnago il nostro trend ultimamente è buono. In campionato non ci possiamo permettere di guardare troppo in là, ma visto il distacco accumulato dovremo giocare sempre per i tre punti. Qualche difficoltà a Vicenza confesso che me l’aspettavo, perché la piazza ha sofferto molto ed è esigente. Quel che forse non mi aspettavo è la partenza a razzo di qualche altra squadra. Sono conscio che a questo punto avremmo potuto e dovuto avere almeno 4 o 5 punti in più, il che avrebbe ridotto ad altri termini la distanza tra noi e loro. Ma è inutile pensarci. Sarà importante dare un segnale alla Triestina per far capire che non incontrano giocatori morti ma che combatteranno fino alla fine.”

La rosa quasi al completo consentirà ad Aimo Diana di giostrare a piacimento le varie opzioni, dando spazio qualcuno che deve carburare. E il pensiero va subito al Loco Ferrari, fresco di squalifica ma che in generale non ha avuto ultimamente continuità di utilizzo. Non è previsto l’inserimento di giovani della Primavera, sia perché l’impegno va rispettato, sia perché i 20/22 giocatori disponibili consentiranno al tecnico varie soluzioni. Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni ma c’è da aspettarsi che molti tifosi alabardati non vorranno privarsi dello spettacolo. L’ora d’inizio (alle 21) e la tradizionale rivalità fanno presagire qualche problema di accesso allo stadio, per cui ci sentiamo di consigliare ai possessori del biglietto per Vicenza-Triestina di non attendere l’ultimo minuto per raggiungere lo stadio.