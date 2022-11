LR Vicenza-Triestina: in campo tra i biancorossi Giacomelli e Rolfini e davanti Ferrari

Serie C

Serie C Girone A

Eccole le formazioni che scendono in campo allo stadio Romeo Menti alle 17 e 30 di sabato 19 novembre 2022.



L.R. VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasinin(vice cap), Sandon; Valietti, Cavion, Ronaldo, Greco; Rofini, Giacomelli (capitano); Ferrari.

IN PANCHINA: Brzan, Grandi, Bellich, Corradi, Cappelletti, Favero, Cataldi, Scarsella, Oviszach, Giacomelli, Alessio, Rolfini, Busatto.

ALLENATORE: Francesco Modesto



TRIESTINA (4-2–3-1): Pisseri; Ciofani (capitano), Rocchi, Di Gennaro, Ghislandi; Gori (vice cap), Lollo; Paganini, Furlan, Felici; Minesso.

IN PANCHINA: Pozzi, Valori, Galliani, Rocchetti, Sabbione, Sottini, Pezzella, Lovisa, Pellacani, Adorante, Iacovoni, Ganz, Petrelli.

ALLENATORE: Massimo Pavanel



ARBITRO: Antonio Costanza di Agrigento