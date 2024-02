LR Vicenza-Triestina: i convocati di mister Bordin

Mister Roberto Bordin ha convocato 23 giocatori per la gara LR Vicenza-Triestina, 28^ giornata di Serie C Girone A, in programma domenica 25 febbraio allo Stadio "Menti" con calcio d'inizio alle 16:00. Oltre a Jonsson, che è in ripresa dopo un serio problema fisico ma non ancora disponibile, non saranno della partita Agostino, Ballarini, D'Urso e Redan.

L'elenco completo

Portieri: Cebulj, Diakite, Matosevic.



Difensori: Anzolin, Ciofani, Crosara, Malomo, Moretti, Pavlev, Petrasso, Rizzo, Struna.



Centrocampisti: Celeghin, Correia, Fofana, Germano, Gündüz, Vallocchia.



Attaccanti: El Azrak, Lescano, Minesso, Ogliari, Vertainen.