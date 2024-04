LR Vicenza-Trento: un calciatore ospite fermato dal Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, ha fermato per un turno il calciatore del Trento Armand Rada, che sarà costretto a saltare la sfida con il Vicenza, in programma sabato 20 aprile alle ore 18.30.

Per quanto riguarda i colori biancorossi, invece, non ci sono state squalifiche, ma tre diffide: Golemic, Laezza e Cuomo. Il Vicenza dovrà fare molta attenzione, soprattutto in vista dell’ultima giornata, perchè le eventuali squalifiche che dovessero arrivare verrebbero scontate nei playoff.