LR vicenza-Trento: le probabili formazioni e dove vedere la gara

Il Vicenza gioca l'ultima gara al Menti prima dei playoff e affronta il Trento. Match in programma alle 18.30. I biancorossi vogliono blindare il terzo posto e provare a continuare la striscia utile di risultati, arrivata a 14, mentre gli ospiti cercano la qualificazione ai playoff. Mister Vecchi non dovrebbe toccare la difesa, mentre a centrocampo quasi certa la presenza di Greco e del rientrante Costa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (3-4-1-2): Massolo; Cuomo, Golemic, Laezza; Talarico, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. All. Vecchi.

Trento (4-3-1-2): Russo; Frosinini, Trainotti, Cappelletti, Obaretin; Di Cosmo, Sangalli, Giannotti; Anastasia; Italeng, Caccavo. All. Baldini.

DOVE VEDERE LA GARA

La sfida tra LR Vicenza e Trento sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW. Inoltre il match verrà proposto in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.