LR Vicenza-Trento: 2-0 e quindicesimo risultato utile consecutivo

Il Vicenza batte 2-0 il Trento e ottiene il quindicesimo risultato utile consecutivo. 42 i punti conquistati nelle ultime 19 giornate. Ottimo primo tempo della squadra di Vecchi e buona gestione nella ripresa. Decidono le reti realizzate nella prima frazione da Della Morte e Ronaldo. I biancorossi mantengono il terzo posto e continuano nel momento positivo di stagione. Con questa determinazione il Vicenza potrebbe davvero disputare degli ottimi playoff e giocarsi la promozione in Serie B.

In cronaca. Inizia la gara e dopo sessanta secondi prima conclusione di Della Morte che si spegne a lato. Al 5' colpo di testa in area di Ferrari con palla alta sopra la traversa. Al 9′ ammonito Golemic, salterà la prossima per squalifica. Al 12' tiro di Anastasia, Confente mette in angolo. Dagli sviluppi del corner Italeng sbaglia il gol del possibile vantaggio calciando in curva a due passi dalla porta. Pochi minuti dopo ancora bravo e attento l'estremo difensore, che respinge in mischia. Al 19' Vicenza in vantaggio: Pellegrini serve Della Morte che con il destro batte Russo. Al 23' ammonito Giannotti e tre minuti dopo raddoppio del Vicenza: cross di Costa respinto, arriva Ronaldo che calcia al volo dai 25 metri e mette dentro. Al 41' Tronchin prova il pallonetto da centrocampo, Russo alza sopra la traversa. Al 43' tiro di Della Morte sul fondo e un minuto dopo conclusione forte ma centrale di Pellegrini, respinta bene dall'estremo difensore ospite. Al 45' ammonito Cuomo, anche lui diffidato salterà la prossima gara. Dopo tre minuti di recupero finisce il primo tempo con il punteggio di 2-0 per il Vicenza.

Inizia la ripresa e dopo quindici minuti Pasquato all'altezza del dischetto non inquadra lo specchio. Al 21' Terrano ci prova con un diagonale ma mette a lato. Al 23' Ferrari entra in area e falcia a fil di palo. Al 30' tiro debole di Sangalli dal limite, Confente para. Poco dopo ammoniti prima Cappelletti e poi Frosinini. Non succede più nulla e la gara finisce 2-0 per il Vicenza.