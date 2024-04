LR Vicenza-Trento: 2-0 dopo il primo tempo

Il Vicenza chiude avanti il primo tempo 2-0 nella gara del Menti contro il Trento. La Squadra di Vecchi soffre leggermente nei primi minuti, ma poi appena si vede in avanti trova il gol del vantaggio con Della Morte e subito dopo il raddoppio con una prodezza di Ronaldo.

In cronaca. Inizia la gara e dopo sessanta secondi prima conclusione di Della Morte che si spegne a lato. Al 5' colpo di testa in area di Ferrari con palla alta sopra la traversa. Al 9′ ammonito Golemic, salterà la prossima per squalifica. Al 12' tiro di Anastasia, Confente mette in angolo. Dagli sviluppi del corner Italeng sbaglia il gol del possibile vantaggio calciando in curva a due passi dalla porta. Pochi minuti dopo ancora bravo e attento l'estremo difensore biancorosso, che respinge in mischia. Al 19' Vicenza in vantaggio: Pellegrini serve Della Morte che con il destro batte Russo. Al 23' ammonito Giannotti e tre minuti dopo raddoppio del Vicenza: cross di Costa respinto, arriva Ronaldo che calcia al volo dai 25 metri e mette dentro. Al 41' Tronchin prova il pallonetto da centrocampo, Russo alza sopra la traversa. Al 43' tiro di Della Morte sul fondo e un minuto dopo conclusione forte ma centrale di Pellegrini, respinta bene dall'estremo difensore ospite. Al 45' ammonito Cuomo, anche lui diffidato salterà la prossima gara. Dopo tre minuti di recupero finisce il primo tempo con il punteggio di 2-0 per il Vicenza.