LR Vicenza: Tesser mette anche la squadra biancorossa tra le candidate alla vittoria finale dei play off

Attilio Tesser, ex tecnico della Triestina, ha parlato di play off al quotidiano Il Mattino. L'esperto allenatore ha messo tra le favorite alla vittoria finale l'Avellino e proprio il Vicenza di mister Vecchi, ma ha anche ricordato di fare molta attenzione alle outsider.

Le parole dell'ex tecnico alabardato: "Come favorite vedo l’Avellino e il Vicenza. Occhio, però, a chi andrà avanti fin da subito, perché nel 2018 il Cosenza era quinto e alla fine fu promosso. Le outsider sono pericolose nelle partite da dentro o fuori. Conterà molto anche l'aspetto fisico e psicologico. Chi ha la testa libera e poche pressioni da gestire potrebbe essere molto pericoloso. Nei play off le più forti possono non arrivare in fondo".