Lr Vicenza, stavolta è tris vincente ma scoppia la polemica sulle maglie

Eccellente prestazione di Diaw, autore di una doppietta. Bene anche Cavion e Dalmonte, ma nessuno dei berici demerita. Tra i meno brillanti Bruscagin, Zonta e Da Cruz. Da segnalare la “querelle” tra il patron e la Curva del Lane. Oggetto del contendere la nuova maglia, inaugurata al Menti nel confronto con gli umbri. Frutto della creatività di Renzo Rosso (che giustamente ne è orgoglioso avendo creato il disegno) non ho invece incontrato i gusti della maggioranza dei tifosi biancorossi, che hanno manifestato sonoramente le loro perplessità. Irritazione evidente di mister Diesel, il quale, uscendo dallo stadio, ha dichiarato che si attende le scuse dei supporters. I quali gli hanno risposto di non pensarci nemmeno.

Commento mio personale: mi sembra che si stia montando un caso sul niente. Premetto che a me la casacca non piace. La trovo una delle meno accattivanti nella storia del Vicenza, almeno nei 65 anni sui quale posso testimoniare. Ma io di moda capisco quanto di coltivazione delle orchidee (cioè niente). Ed in ogni caso stiamo parlando di gusti personali. Renzo Rosso è uno dei più quotati stilisti del mondo. Non credo peraltro che nella sua ormai lunga carriera tutte le ciambelle gli siano riuscite col buco. Qualche jeans su cui puntava molto e non ha incontrato il favore del mercato.

Qualche felpa che è rimasta al di sotto delle aspettative. Stavolta il prodotto calcistico non ha incontrato i favori della gente? Pazienza… Ciò che conta davvero è che la divisa “pac man” (come l’ho battezzata io) sembra portare fortuna al Lane. E allora chissenefrega il posto che occuperà nella hit parade dei 120 anni di storia. Se servisse a cavare la compagine dai guai, ben venga il nuovo indumento di gioco. Lo digeriranno i tifosi, anche perché il presidente è libero di far indossare alla squadra ciò che gli aggrada. L’importante è non farne una questione di stato e tenere ben presente che il diritto a manifestare dissenso sulle scelte societario è la base minima del contratto sociale. Altrimenti è inutile spendersi in complimenti sperticati verso la Curva quando ha sostenuto lo sforzo della proprietà e sparare a zero la prima volta che esprime un’opinione al di fuori del Pensiero Unico. La cosa più saggia, giunti a questo punto, è che ognuno faccia un piccolo passo indietro, guardando più alla nuova classifica che all’orgoglio ferito. Sarebbe davvero ridicolo che mercoledì alla Grande Festa dei 120 anni, si parlasse più di magliette che di rincorsa al sogno.

LE PAGELLE

CONTINI n.g.:

esce per contrattura al 52, dopo un tempo quasi da disoccupato. Non ci voleva.

(GRANDI) 6:

anche lui non sembra perfetto in occasione del 3-1. Al 95’ subirebbe la seconda rete su colpo di testa di Pettinari ma interviene il VAR che segnala l’off side. Qualche buona uscita.

BRUSCAGIN 6-:

un buon cross al 48’. Al 55’ perde uno sciagurato pallone a centrocampo e avvia l’azione del 3-1 umbro. Per il resto una partita senza infamia né lode, priva di acuti ma anche di cali di tensione.

(MAGGIO) 6:

ammonito al 78’ per gioco falloso. Buone note sulla ripresa e un paio di scorribande sulla destra.

BROSCO 6+:

al 32’ cerca gloria in area rossoverde con una bella semirovesciata, controllata dal portiere. Qualche responsabilità sul gol della Ternana. Per il resto se la cava onorevolmente.

DE MAIO 6+:

gli avanti delle Fere, viste le assenze, non preoccupano troppo e lui vive una giornata tranquilla.

CRECCO 6,5:

sembra trovare le misure nel ruolo cui lo obbliga l’infortunio di Lukaku. Oggi ha coperto con efficacia e si è fatto vedere nelle ripartenze.

DALMONTE 6/7:

suo il traversone da destra che al 7’ diventa l’assist per il vantaggio. Al 15’ si ripete con un altro interessante spiovente per Diaw. Una gara, la sua, ricca di idee e di geometrie. Parrebbe in fase di ripresa.

(GIACOMELLI) n.g.:

esce anzitempo dopo un colpo alla testa da cui fatica a riprendersi

ZONTA 6:

per lui 103 minuti da vero soldatino. Non illumina il gioco ma si conferma uomo ovunque preziosissimo.

CAVION 7:

al 29’ tiro da lontano senza pretese. Al 45’ conquista un prezioso pallone a centrocampo e poi inventa un’imbucata al bacio per il Polacco. Tanto lavoro oscuro e tante geometrie convincenti. In più, la tigna che serve quando si gioca davanti alla difesa. Pedina essenziale.

DA CRUZ 6:

altalenante come al solito. A tratti è un piacere vederlo muoversi, altre volte scompare nel nulla siderale. Ma nel complesso si guadagna la pagnotta.

(MEGGIORINI) n.g.:

anche lui ammonito verso fine gara. Pochi palloni toccati.

DIAW 8:

al 7’ arriva come l’Orient Express sul pallone messo in mezzo da Dalmonte: tocco sicuro e Lane subito avanti. Al 15’ sull’invito di Dalmonte riesce a deviare verso Iannarilli ma coglie solo l’esterno del palo. Al 27’ su un pallone non liberato efficacemente dalla difesa umbra, controlla la sfera e trafigge il portiere per il raddoppio. Al 41’ è ammonito dal signor Sacchi, che pecca decisamente in severità. Al 70’ prova a beffare l’estremo difensore ospite con un tiro quasi da metacampo. Per la Ternana, un autentico incubo.

TEODOROWSKY 6+:

al 7’ avrebbe sul piede la deviazione, non difficile, per portare avanti la squadra, ma la liscia. Per sua fortuna il gol arriva egualmente. Due minuti dopo si becca un giallo evitabile. A tempo quasi scaduto riceve un ottimo invito in profondità e uccella il portiere ospite con un colpo da sotto. Non ha combinato granchè ma il gol potrebbe sbloccarlo. Anche perché nella prossima gara non ci saranno né Diaw né Meggio.

(BOLI) 6:

buon approccio con la gara. E questa è una bella notizia.

Mister BROCCHI 7:

la formazione è convincente e nel primo tempo i suoi surclassano gli avversari. Peccato che una volta subito il gol di Donnarumma, nel Lane tornino fuori vecchi difetti, che fanno soffrire la squadra più del lecito. La classifica adesso consente un po’ di ottimismo, anche se le prossime gare sono decisamente impegnative. Speriamo nel recupero degli acciaccati.