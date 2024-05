LR Vicenza-Taranto: scontri tra tifosi prima della gara

A tre ore dalla gara tra LR Vicenza e Taranto sono stati segnalati scontri tra ultras non lontano dallo stadio Menti. I tafferugli sono stati segnalati in contra' Piarda. Un gruppo di tifosi tarantini usciti dalla stazione di Vicenza, hanno attraversato le vie del centro offendendo con cori i tifosi vicentini e arrivati in contra' Piarda si sono scontrati con un gruppo di ultras locali.

Intanto allo stadio Menti, dopo l'interruzione del primo tempo per lancio di petardi e fumogeni, anche nella ripresa si inizia a giocare con ritardo. Poco dopo ancora gioco fermo con un petardo che colpisce uno steward e sfiora più volte Confente. Situazione complicata da gestire.