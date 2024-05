LR Vicenza-Taranto: dove seguire la gara

Il match tra LR Vicenza e Taranto, in programma questa sera alle ore 21, si potrà seguire come sempre su Sky e in streaming su NOW. Tutti i tifosi, però, avranno l'opportunità di vedere la gara anche in chiaro su Rai Sport. Per questo motivo, l'incontro di ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Serie C, comincerà alle 21, anziché alle 20.30, come detto in un primo momento. Per il secondo match consecutivo, i tifosi biancorossa, avranno l'occasione di vedere la loro squadra in chiaro. La sfida dell'andata, infatti, era andata in onda su TV A Vicenza.