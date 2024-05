LR Vicenza-Taranto: cresce l'attesa per il match di domani

C'è grande attesa per la sfida di domani sera (ore 21) tra LR Vicenza e Taranto, gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff. La società biancorossa, tramite un post sui social, ha comunicato che sono quasi 6000 i biglietti venduti in prelazione. Il settore ospiti è già tutto esaurito ed i 1.200 tagliandi che il club veneto ha riservato ai sostenitori rossoblu sono stati venduti in 34 minuti. Nelle prossime ore, il Vicenza potrebbe mettere a disposizione altri 600 biglietti, per un totale di 1.800.

In mattinata intanto è iniziata alle ore 10 la vendita libera dei tagliandi per assistere al match. In questo momento il numero potrebbe essere già raddoppiato. Grande attesa dunque per una sfida che vede il club biancorosso favorito e che può anche permettersi di perdere con un gol di scarto. Il Taranto, però, proverà l'impresa.