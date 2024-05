LR Vicenza-Taranto: 0-0 al termine del primo tempo

Primo tempo a reti bianche al Menti tra Vicenza e Taranto. Poche emozioni nei primi minuti, ma sul finale occasioni da entrambe le parti.

Dopo un minuto subito gioco fermo per lancio di fumogeni e petardi sul terreno di gioco da parte di entrambe le tifoserie. Al 17' primo squillo del Vicenza: Della Morte si libera bene e calcia a giro sul secondo palo, palla fuori di pochissimo. Al 24' Ferrari, tutto solo in area, conclude di prima intenzione e manda la palla fuori per questione di centimetri. Primi trenta minuti a favore del Vicenza e con il Taranto che non trova mai la porta. Al 48' doppia grande occasione per gli ospiti in area, ma prima Confente si supera con un ottimo intervento su De Marchi e poi Cavion respinge una conclusione insidiosa. Poco dopo Ferrari di testa mette fuori non di molto. Dopo otto minuti di recupero finisce il primo tempo con il punteggio di 0-0.