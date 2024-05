LR Vicenza-Taranto (0-0): la squadra di Vecchi continua la corsa alla Serie B

Il Vicenza impatta 0-0 contro il Taranto e stacca il pass per i quarti di finale dei playoff. Alla squadra ospite serviva una vittoria con due gol di scarto per passare il turno. I biancorossi giocano una gara con poche sbavature, senza rischiare più di tanto e ottengono un meritato passaggio del turno, considerando anche la viittoria per 1-0 nel match d'andata.

In cronaca. Dopo un minuto subito gioco fermo per lancio di fumogeni e petardi sul terreno di gioco da parte di entrambe le tifoserie. Al 17' primo squillo del Vicenza: Della Morte si libera bene e calcia a giro sul secondo palo, palla fuori di pochissimo. Al 24' Ferrari, tutto solo in area, conclude di prima intenzione e manda la palla fuori per questione di centimetri. Primi trenta minuti a favore del Vicenza e con il Taranto che non trova mai la porta. Al 48' doppia grande occasione per gli ospiti in area, ma prima Confente si supera con un ottimo intervento su De Marchi e poi Cavion respinge una conclusione insidiosa. Poco dopo Ferrari di testa mette fuori non di molto. Dopo otto minuti di recupero finisce il primo tempo con il punteggio di 0-0

La ripresa inizia in ritardo ancora per il lancio di petardi da parte dei tifosi del Taranto, con uno di questi che colpisce in pieno uno steward, che deve essere soccorso. Prima della ripresa del gioco tre cambi nella squadra ospite: fuori Bidulco, De Marchi e Calvano, dentro Kanoute, Simeri e Matera. Al 10' il Taranto ci prova, ma il Vicenza si difende bene. Poco dopo altro lancio di un fumogeno lanciato dalla Curva Nord che costringe l'arbitro a fermare un'azione proprio degli ospiti. Al 14' fuori Cavion dentro Tronchin nel Vicenza. Due minuti dopo ammonito Kanoute per un brutto fallo su Greco. Al 32' ultimo cambio per il Taranto: fuori Mastromonaco, dentro l'ex Valietti. Al 33' sostituzione anche nel Vicenza: fuori Greco, dentro Pellegrini. Al 37' occasione per i padroni di casa: Golemic stacca di testa, la palla rimbalza a terra ed esce sopra la traversa. Al 43' doppio cambio nel Vicenza: fuori Ferrari e Della Morte, dentro Delle Monache e Talarico. Al 45' ammonito Matera. Nel recupero proprio Talarico ha una buona occasione in contropiede, ma il Taranto si salva. Al 51' giallo per Simeri. Dopo sette minuti di recupero arriva il fischio finale del direttore di gara che lancia il Vicenza ai quarti di finale dei playoff. Diciottesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Vecchi che continua a sognare in grande. Al triplice fischio entrambe le squadre vanno a ringraziare i tifosi presenti al Menti in quasi 11mila unità.