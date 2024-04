LR Vicenza: Talarico è intervenuto a Rigorosamente Calcio

Raul Talarico è intervenuto a Rigorosamente Calcio su TvA, dove ha parlato principalmente dei playoff: "Nel girone di ritorno siamo stati bravi ma manca ancora la ciliegina sulla torta. Non ho grandi preferenze su chi incontrare, l’importante è arrivarci e vincere. Domenica proveremo a prenderci il miglior terzo posto dei tre gironi per giocare in casa il ritorno. Per il pubblico che abbiamo, sarebbe davvero importante".

Il giovane centrocampista del Vicenza ha ricordato anche l'importanza della panchina: "La qualità della nostra panchina potrà essere determinante visto che si gioca ogni tre giorni".

Il classe 2002 è stato molto chiaro anche sul rinnovo: "Da parte mia non c'è mai stato alcun dubbio".