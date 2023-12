Aspettando Vecchi RR fa gli auguri

Tutti si aspettavano ieri sera da parte di Renzo Rosso l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Stefano Vecchi per la panchina berica. Il patron invece ha sorpreso tutti con la breve dichiarazione dal palco di Christmas Charity Dinner: “A me e i miei soci non piace ricevere insulti, quindi non parlerò di calcio ma dell’attività della Fondazione. Dico solo che abbiamo ancora 20 partite davanti e quindi possiamo ancora fare delle cose importanti.” È più tardi dopo aver enumerato le molteplici attività benefiche di OTB :”Ecco tutte le cose belle che stiamo facendo. Tutte tranne che il calcio!”

L'ufficialità è arrivata questa mattina con una nota della società: "il Sig. Stefano Vecchi ha sottoscritto un accordo come Allenatore Responsabile della Prima Squadra, sino al 30 giugno 2025".

Vecchi, classe 1971, nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie B, alla guida della Feralpisalò. Ha iniziato la carriera come allenatore, nel 2005 al Mapello, con cui conquista la promozione in Eccellenza, per poi passare nella stagione successiva alla Colognese. Dal 2009 al 2011, alla guida della Tritium, ha raggiunto la doppia promozione dalla serie D alla Prima Divisione della Lega Pro, conquistando anche la Supercoppa. Successivamente siede sulle panchine di Spal, Südtirol e Carpi, fino ad approdare nella stagione 2014/2015 all’Inter, con cui conquista due Scudetti Primavera, due Tornei di Viareggio, una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera, disputando inoltre quattro partite in Serie A e una in Europa League, alla guida della Prima Squadra. Successivamente approda al Venezia in Serie B, per poi guidare nuovamente il Südtirol e, infine, dal 2021 la Feralpisalò.

Il nuovo allenatore biancorosso verrà presentato alla stampa domani, giovedì 21 dicembre, alle ore 11, allo stadio “Romeo Menti”.