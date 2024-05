Al termine della gara con il Padova, mister Vecchi ha comunicato che la stagione di Michele Cavion è finita e che verrà recuperato per l’inizio del prossimo ritiro. Il centrocampista si è procurato un infortunio muscolare durante Vicenza-Taranto e quindi dovrà stare fermo per almeno due mesi. Una brutta notizia in casa biancorossa nel momento più importante di stagione.