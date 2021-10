LR Vicenza si impegna e soffre con Monza: è pareggio, 1-1

E finalmente il LR Vicenza dopo tante sconfitte raggiunge il suo primo pareggio stagionale e sale, si fa per dire, a 4 punti in classifica lasciando fanalino di coda il Pordenone con 2 punti. C'è tanta strada da fare per risalire la china. Grandissima sofferenza stasera 27 ottobre 2021 allo stadio Romeo Menti per il LR Vicenza che con notevoli difficoltà riesce a pareggiare nel secondo tempo dopo aver permesso un gol di rapina al 33' del primo tempo a Mazzitelli del Monza con un clamoroso errore in difesa: un disimpegno di testa di Bruscagin che diventa un passaggio sottorete per il giocatore avversario. I biancorossi però non si deprimono, lottano, reagiscono bene sia in difesa sia in attacco.

Prima della rete subita al 4' sa registrare una bella azione con Diaw che impegna il portiere avversario con un potente diagonale. Al 19' Ranocchia dal limite dell'area piazza un bel tiro in porta che però viene smorzato da un difensore e parato facilmente dal numero uno brianzolo.

Nella ripresa escono Longo e Bruscagin ed entrano Dalmonte e Di Pardo. Proprio quest'ultimo al 19' crossa in area ma lo stesso Dalmonte che colpisce di testa non riesce ad imprimere alla palla velocità e il portiere fa sua la deviazione.Al 24' pericolo per la porta di Grandi: Carlos Augusto mette la palla di poco sopra la traversa. Il gol del pareggio per il Vicenza arriva al 27' della ripresa con Ierardi che di testa nel mucchio ribadisce in rete il cross del regista marsigliese Taugourdeau. Sul 1-1 i biancorossi di casa ci credono e spingono con Ranocchia che ha sui piedi un paio di palle gol. Ma è Di Pardo che al 42' sfiora la rete con una bellissima conclusione dai 30-35 metri: parato.

TABELLINO: LR VICENZA-AC MONZA, 1-1 (0-1)

VICENZA (3-5-2): Grandi, Ierardi, Pasini, Padella; Bruscagin (12′st Di Pardo), Zonta (22′ st Proia), Taugourdeau, Ranocchia, Calderoni (39′ st Crecco np); Longo (12′ st Dalmonte) , Diaw (39′ st Meggiorini).?In panchina: Pizzignacco, Confente, Di Pardo, Brosco, Sandon, Proia, Crecco, Pontisso, Mancini, Dalmonte , Meggiorni. Allenatore: Brocchi.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Paletta, Caldirola, Carlos Augusto; Mazzitelli (2’ st Brescianini), Barberis, Pedro Pereira; Machin, Vignato (37′st Gytkjaer), D’Alessandro (37′ st Colpani).?In panchina: Sommariva, Rubbi, Marrone, Bettella, Antov, Sampirisi, Siatounis, Brescianini, Gytkjaer, Colpani. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino

ASSISTENTI: Lanotte di Barletta e Avalos di Legnano, quarto uomo Fiero di Pistoia

RETI: 33′pt Mazzitelli (M); 27' st Ierardi (V).

NOTE: serata autunnale, temperatura 10° C, terreno in buone condizioni. Spettatori: 4312. Incasso: 51.999 euro. Ammoniti: Pedro Pereira (M), Diaw (V), Ierardi (V), Meggiorini (V). Angoli: 3-3. Recupero: 4′ st.