LR Vicenza: si è svolto l'incontro formativo rivolto alle Società Gemelle

Lunedì 19 febbraio si è tenuto l'incontro formativo rivolto alle Società Gemelle, percorso che coinvolge oltre 50 società del territorio, per un totale di circa 9000 tesserati, di cui quasi 8000 di puro settore giovanile. In una sala gremita in ogni ordine di posto, il Coordinatore Nazionali Giovanili di Club Italia, Maurizio Viscidi, ha intrattenuto gli oltre 250 allenatori presenti dando loro tantissimi spunti interessanti per migliorarsi.

Focus dell’incontro formativo è stata la finalizzazione del gioco negli ultimi 25 metri di campo, argomento molto caro a tutti i tecnici presenti, con mister Viscidi che ha proposto una serie di esercitazioni pratiche, utili a tutti gli allenatori in sala che hanno creato un positivo dibattito con il Responsabile di Club Italia.

La serata ha visto gli allenatori del settore giovanile biancorosso seduti fianco a fianco agli allenatori delle Società Gemelle a sottolineare, ancora una volta, che il progetto verte a creare un unico grande settore giovanile, nel quale tutti si devono sentire partecipi della medesima realtà.

A ribadire il predetto concetto, le parole del responsabile del settore giovanile biancorosso Michele Nicolin che ha evidenziato ai presenti come le recenti presenze da titolari nella prima squadra dei ragazzi del vivaio, debbano essere motivo di vanto e di soddisfazione da parte di tutti e che serate come questa devono essere sfruttate appieno per alzare ulteriormente il proprio livello di competenza.