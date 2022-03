LR Vicenza scende in campo contro la Ternana con la maglia in edizione limitata

Si chiama "ICON" la maglia biancorossa che abbina strisce verticali a strisce orizzontali creata dai creativi di Diesel e dai tecnici di Lotto Sport. In una nota il LR Vicenza spiega che Renzo Rosso ha seguito di persona tutte le fasi realizzative della maglia che oggi capitan Giacomelli e compagni indisseranno come divisa nel match contro la Ternana. Un disegno futuristico che affonda nella tradizione come spiega la nota precisa della società.

LA NOTA DEL LR VICENZA SULLA NUOVA MAGLIA IN EDIZIONE LIMITATA

"LR Vicenza e Lotto Sport Italia presentano oggi la maglia ICON, un capo in limited edition che nasce dalla stretta collaborazione tra i designer di Diesel con il know-how di Lotto. La maglia verrà indossata in occasione della partita casalinga contro la Ternana, domenica 6 marzo.

Si tratta di un progetto creativo fortemente voluto dal Patron Renzo Rosso che ha trovato pronta accoglienza da parte di Andrea Tomat Presidente di Lotto.?

Renzo Rosso ha seguito in prima persona insieme all’ufficio stile Lotto tutte le fasi realizzative, dal disegno allo sviluppo.

La divisa ICON un design che reinterpreta la tradizione in una composizione futurista.?ICON è una rivisitazione stilistica e grafica di grande impatto. Il bianco e rosso dei colori sociali sono ricomposti in righe rosse orizzontali e verticali spezzate, di diverse lunghezze, sul tradizionale campo bianco. La stampa all’interno delle righe riproduce una micro-texture di triangoli con un accattivante effetto 3D.

Per la realizzazione della divisa è stato utilizzato un particolare tessuto in Polyester Biodegradable 100% made in Italy. Si tratta di una fibra innovativa, piacevole al tatto, che garantisce massimo comfort e massime prestazioni durante la performance sportiva.

Alcuni ulteriori dettagli impreziosiscono la maglia: lo scudetto del club è applicato sul petto a sinistra e, su fondo nero, è ricamata in bianco la R, simbolo storico di Lanerossi, elemento ripreso anche sul lato destro del pantaloncino rosso. Il colletto è un girocollo alto che richiama lo stile retrò di storiche divise in maglia. Sul retro della maglia, appena sotto il colletto, trova posto lo stemma della Provincia di Vicenza. La losanga simbolo di Lotto è applicata in contrasto sul fondo manica mentre il logo Lotto è presente sul petto.

La maglia ICON sarà disponibile presso lo store dello stadio Romeo Menti e nello shop online di LR Vicenza".