LR Vicenza: Scarsella saluta il club biancorosso

La società LR Vicenza ha comunicato poco fa di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Fabio Scarsella.

Centrocampista classe ’89, è sceso in campo in 36 occasioni con la maglia biancorossa, tra Campionato e Coppa Italia Serie C, siglando 7 reti. Dopo le partenze di Sebastien De Maio, che si è accasato al Mantova, e Federico Valietti, che si è trasferito a Taranto, anche Scarsella ha saluto il club biancorosso in questo mercato di gennaio.

Intanto anche altri calciatori potrebbero essere in partenza, tra questi ci sono Ierardi, Jimenez, Pasini, Greco, ma anche Talarico e Tronchin, anche se questi ultimi due potrebbero rimanere fino a fine stagione.