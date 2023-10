Diana: Renate, Renate, Renate

Mister, come state?

“Abbiamo passato una settimana proficua nonostante la sconfitta a Vercelli, che è maturata dopo una partenza ad handicap per il gol subito a freddo. Non ci sono certo mancate la volontà e l’impegno, come testimoniato dagli applausi che i tifosi presenti ci hanno regalato a fine gara, ma non siamo riusciti a trovare il pertugio giusto. L’errore di Ronaldo è stato pesante ma ricordiamoci che di errori ne faremo ancora, di qui alla fine. Siamo una buonissima squadra, con un organico decisamente di qualità, ma non così forti da ammazzare il campionato. La bravura, dopo uno stop, sta nel rimettersi subito in carreggiata. Io sono sicuro che di partite, alla fine, non ne perderemo molte. A Vercelli ci è mancato il guizzo finale, siamo mancati di cattiveria e di tempismo nell’attacco alla porta. E’ chiaro che un po’ di malumore ce lo siamo portati dietro ma la testa è tutta al Renate.”

Che squadra incontreremo?

“I nostri avversari sono temibili. Possono usare più schemi e hanno una delle migliori difese del campionato, la terza in ordine dopo il Padova e noi. Conosco bene molti giocatori e sono davvero molto legato alla proprietà nerazzurra. Ricordo con piacere gente come Massimo Crippa e come il presidente, con cui ho ottenuto una salvezza e due play off. Mi restano incise nella mente le parole che mi hanno detto al momento dell’addio e cioè che quando volessi troverei sempre un posto a casa loro. Ebbene, se arriverò ad allenare ad alto livello sarà anche merito di quei rapporti personali.”

Qualche anticipazione sugli uomini in campo?

“Rossi è out per un problemino muscolare e anche Ferrari, che pure oggi si è allenato, non ha del tutto superato la gran botta alla caviglia di sabato. D’altra parte siamo alla decima partita e di solito a quest’epoca le formazioni subiscono qualche cambiamento, in modo da dare ossigeno ad elementi più impegnati. Per esempio sto ricevendo ottime annotazioni sia da Tallarico che soprattutto da Valietti. In questo senso vedrete magari a riposo qualche presunto titolare… Andiamo in campo per far vedere alla gente che abbiamo fortissime motivazioni e che vogliamo riprendere subito il cammino.”