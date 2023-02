Vittoria col Renate e vetta a soli tre punti

Possiamo dire missione compiuta, nel senso che il Lane porta a casa i tre punti agognati dalla gara interna col Renate. Ma qui ci fermiamo, perché la partita non è stata bella e sul piano del gioco non ci sono stati quei miglioramenti significativi che la corsa alla serie B richiederebbe.

Parte bene il Vicenza, grazie ad un pressing alto piuttosto convincente. E il gol del vantaggio arriva puntuale, grazie ad un assist ben calibrato di Stoppa che trova Begic pronto a farsi luce sulla sinistra. Il giovane sloveno non si fa pregare e indovina un tiro a rientrare che non lascia scampo a Drago. Ma è un fuoco di paglia che dura solo 20 minuti, perché poi i biancorossi incappano nel solito calo di ritmo, lasciando agli avversari troppo campo.

La prima frazione di gioco si chiude comunque sull?1-0. Sul taccuino resta un buon tiro di Ierardi che sibila e almeno due p tre situazioni pericolose lasciate alla squadra di Dossena. Film già visto, insomma.Il Vicenza riparte bene dopo l?intervallo con due opportunità, una per Valietti e una per il Loco ma niente di fatto. Suola però un campanello di allarme all?8? e Confente deve metterci una pezza. E? il preludio al pareggio, che gela un Menti già silenzioso per la protesta dei tifosi. Su calcio d?angolo stacca Angeli: il portiere berico sembra poterci arrivare ma riesce solo a deviare. Si rubutta in avanti il Lane e il neoentrato Rolfini va vicino al gol con una rasoiata, cui si oppone Drago. Ancora un paio di tentativi di Ferrari e del Cobra e arriviamo al minuto 33?:

Vista la difficoltà ad andare in rete, Supermario Ierardi si mette in proprio: scavalla da solo fino alla trequarti del Renate, chiede il triangolo a Ferrari e alla fine lascia partire un missile da posizione defilata che trafigge il portiere avversari. Di lì alla fine, solo l?emozione per un tocco di gomito di Rolfini in area biancorossa. Sembra non punibile e il signor Frascaro non fischia ed espelle per proteste Ghezzi. Nel caso specifico decide bene a mio avviso.

Mentre sul primo gol biancorosso non vede ad inizio azione una palla già uscita sulla linea laterale. In generale una prestazione arbitrale davvero mediocre, zeppa di errori e valutazioni a capocchia. Quel che conta davvero è che il Vicenza torna alla vittoria e la vetta della classifica adesso non è più a 5 ma a soli 3 punti. Non farcela quest?anno sarebbe davvero scandaloso?