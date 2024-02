LR Vicenza-Renate: i convocati di mister Vecchi, guai in difesa

In vista della sfida di domani contro il Renate, in programma alle ore 16.15, il tecnico del Vicenza Vecchi ha comunicato i 21 convocati. Tante assenze pesanti in difesa con Golemic squalificato, Laezza e De Col, infortunati e che non faranno parte della gara. Anche Costa non è al meglio, per i postumi dell’influenza, ma risulta tra i convocati.

Elenco completo

Portieri: Confente, Gallo, Massolo

Difensori: Costa, Cuomo, Fantoni, Lattanzio, Sandon

Centrocampisti: Cavion, Greco, Proia, Ronaldo, Rossi, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Busato, Rolfini, Ferrari, Della Morte, Delle Monache, Pellegrini