LR Vicenza-Reggina, 0-1: settima sconfitta per i biancorossi

In tribuna c'erano due giocatori sudamericani del recente e glorioso passato per il Vicenza: Marcelo Otero e Julio Gonzalez, presenze che sono servite a motivare i biancorossi di mister Brocchi e il pubblico. E' ritornata folta la presenza in curva Sud e sugli spalti del Romeo Menti sono stati superati i 5mila tifosi. La squadra è sicuramente cresciuta nel gioco rispetto alle ultime partite, anche rispetto al match vinto contro il Pordenone due settimane fa. Ma è mancato ancora il colpo vincente, di quelli che gonfiano la rete.

Nel primo quarto d'ora di gioco il Vicenza ha subito alcune azioni dei calabresi: a mettersi in mostra Di Chiara e Galabinov che mancano entrambi la porta d'un soffio. Al 16' il biancorosso Ranocchia accarezza la traversa su punizione, ma è fuori. Altra occasione per Diaw al 28' che gira in area un pallone che va a lato di poco. Poi sullo sviluppo di un calcio d'angolo la Reggina va in vantaggio: Galabinov al 31' riceve aggiusta la palla e segna. E' lo 0-1.

Al 41' l'azione più vicina al pareggio per i biancorossi con Longo su assist di Di Pardo: para Turati. Subito dopo sul versante opposto Grandi para un gran destro di Ricci. A seguire altra occasione al 45' con Diaw su assit di Calderoni: ancora il portiere della Reggina ferma la palla.

Nella ripresa al 9' minuto il promo cambio per mister Brocchi: entrano Meggiorni e Taugourdeau al posto di Longo e Ranocchia..

Al 15' occasione su punizione per il regista francese del Vicenza che colpisce l'incrocio dei pali e la palla viene messa in calcio d'angolo da un difensore calabrese. Al 29' del secondo tempo escono anche Zonta e Dalmonte e in cambio entrano Crecco e Calderoni. I biancorossi si innervosiscono per una serie di decisioni arbitrali a loro dire avverse alla loro squadra e Meggiorini si fa ammonire per proteste. Il Vicenza però gioca gli ultimi minuti senza troppa convinzione e anche la punizione a due minuti dal 90' di Taugourdeau è debole e facile preda del portiere granata Turati. Finisce con la settima sconfitta su otto partite per i biancorossi.

TABELLINO: LR Vicenza-Reggina, 0-1 (0-1)

LR VICENZA (3-4-1-2): Grandi, Padella, Pasini, Brosco, Di Pardo, Zonta (74′ Pontisso), Ranocchia (54′ Taugourdeau), Calderoni (77′ Crecco), Dalmonte (74′ Proia), Diaw, Longo (54′ Meggiorini).?In panchina: Pizzignacco, Confente, Taugourdeau, Proia, Giacomelli, Bruscagin, Ierardi, Crecco, Pontisso, Mancini, Meggiorini, Sandon. Allenatore Cristian Brocchi

REGGINA (4-4-2): Turati, Loiacono (74′ Lakicevic), Cionek, Stravropoulos, Di Chiara, Ricci (64’Laribi), Crisetig, Bianchi (64′ Hetemaj), Bellomo (74′ Cortinovis), Menez (70′ Rivas), Galabinov.?In panchina: Aglietti, Amione, Gavioli, Denis, Laribi, Montalto, Lakicevic, Hetemaj, Cortinovis, Tumminello, Liotti, Rivas. Allenatore Alfredo Aglietti

ARBITRO: Matteo Gariglio di Pinerolo. ASSISTENTI: Alassio di Imperia e Garzelli di Livorno, quarto uomo Giordani di Novara

RETI: pt 31′ Galabinov (RE).

NOTE: cielo terso, campo in ottime condizioni, tornano i tifosi nella curva sud del Menti.

ANGOLI: 5-3.

AMMONITI: Bianchi, Longo, Pasini, Meggiorini.

PUBBLICO: 5251 presenze sugli spalti.

INCASSO: 64.614 euro.

RECUPERO: 1′ pt; 6′ st.