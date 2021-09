Finalmente anche Ranocchia, Confente e Taugourdeau nella rosa di Mimmo Di Carlo

Presentati in settimana tre elementi importanti per la rosa di mister Di Carlo: un giovane e talentuoso centrocampista, un altro portiere affidabile e il regista marsigliese di esperienza che viene dalla promozione del Venezia

Domani trasferta a Cosenza per il LR Vicenza: è la terza di campionato di serie B. Fischio di inizio alle ore 14. Tra gli ultimi giocatori arrivati nella rosa a disposizione di mister Mimmo Di Carlo vi sono alcuni elementi importanti. tra questi il talentuoso centrocampista azzurro dell'Under 21 Filippo Ranocchia (perugino, 20 anni, in prestito dalla Juve), il portiere Alessandro Confente svincolato (23anni, di Soave, era tesserato col Chievo ed ha giocato nella Reggina) e il centrocampista di esperienza, il 32enne francese (di Marsiglia) Anthony Taugourdeau ceduto al Vicenza dal Venezia. In particolare quest'ultimo potrebbe essere il regista che mancava nei primi due match di campionato. Tutti e tre sono stati presentati ufficialmente in settimana dalla società sportiva professionistica di via Schio.