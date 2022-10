LR Vicenza-Pro Vercelli: Baldini schiera il tridente d’attacco Dalmonte-Ferrari-Greco

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

Ecco le formazioni in campi allo stadio Romeo Menti oggi domenica 30 ottobre 2022: inizio del match ore 14 e 30.



LR VICENZA (4-3-3): Confente; Valietti, Pasini, Padella, Bellich; Jimenez, Ronaldo, Cavion; Dalmonte, Ferrari, Greco.

IN PANCHINA: Desplanches, Brzan, Ierardi, Corradi, Zonta, Sandon, Cataldi, Scarsella, Begic, Oviszach, Giacomelli, Alessio, Rolfini, Busatto.

ALLENATORE: Francesco Baldini



PRO VERCELLI (4-2-3-1): Rizzo; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio; Corradini, Calvano; Della Morte, Vergara, Saco; Arrighini.

IN PANCHINA: Valentini, Rigon, Masi, Mustacchio, Comi, Gatto, Iotti, Gheza, Louati, Renauly, Macchioni, Silvestro, Guindo.

ALLENATORE: Massimo Paci

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino. Assistenti in campo: Mattia Regattieri di Finale Emilia e Matteo Pressato di Latina. Quarto uomo: Alessandro Pizzi di Bergamo.