LR Vicenza-Pro Vercelli: 2-0 e terza vittoria consecutiva per i biancorossi, che si avvicinano sempre più al terzo posto

Il Vicenza batte 2-0 la Pro Vercelli nel turno infrasettimanale della 26a giornata del campionato di Serie C e conquista la terza vittoria consecutiva, dopo le due in trasferta, sul campo della Pergolettese e dell'Atalanta U23. Successo rimediato nel primo tempo e grazie al micidiale uno-due, nel giro di cinque minuti, di Sandon e Pellegrini. Ora il gruppo biancorosso è a meno tre punti dal terzo posto, che nelle ultime gare si è avvicinato sempre di più. Buon primo tempo della squadra di Vecchi, che nella ripresa, amministra il doppio vantaggio senza troppa fatica.

In cronaca. Dopo due minuti sinistro di Della Morte deviato da Ferrari e palla tra le braccia di Sassi. Al 10' Pellegrini calcia sopra la traversa. Al 13' prima azione per gli ospiti con Mustacchio che prova dalla distanza, ma svirgola il tiro. Tre minuti dopo Maggio tenta la conclusione, ma la palla viene respinta da Confente. Al 21' il Vicenza passa in vantaggio: Ronaldo mette il cross da calcio d'angolo e Sandon di testa appoggia in rete. Quattro minuti dopo i biancorossi trovano il raddoppio: traversone di Costa e tiro di Pellegrini con il mancino, che non lascia scampo al portiere ospite. Al 34′ ci prova Rojas per la Pro Vercelli, ma Cavion ci mette il corpo e devia in angolo. Al 40' colpo di testa di Ferrari sulla traversa. Un minuto dopo palla in mezzo di Maggio e incornata di Rojas, palla alta. Termina il primo tempo con il Vicenza avanti 2-0 sulla Pro Vercelli.

Inizia la ripresa e dopo otto minuti ci prova la Pro Vercelli con una conclusione a lato di Maggio. Poi fino al 29' non succede più nulla con il Vicenza che amministra bene le due reti di vantaggio. Al 30' punizione di Pannitteri che finisce sulla barriera. Al 33' entra in campo Delle Monache, al suo debutto con la maglia biancorossa. Al 48' si rivede in avanti la squadra di Vecchi: Ferrari recupera palla, mette in mezzo per Tronchin, che colpisce male e manda il pallone contro un difensore ospite. Dopo sei minuti di recupero finisce la gara con il Vicenza che conquista la terza vittoria consecutiva e ora si candida sempre più per il terzo posto.

IL TABELLINO

LR Vicenza-Pro Vercelli 2-0

LR Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico (44′ st. Lattanzio), Ronaldo, Cavion (23′ st. Tronchin), Costa (23′ st. Greco); Della Morte (33′ st. Delle Monache); Pellegrini (23′ st. Rolfini), Ferrari. All. Stefano Vecchi

Pro Vercelli (4-3-3): Sassi; Sarzi Puttini (20′ st. Iezzi), Camigliano, Parodi, Frey; Pinzi (45’ pt. Kozlowski), Santoro, Iotti; Mustacchio (20′ st. Pannitteri), Rojas (20′ st. Nepi), Maggio (46′ st. Gheza). All. Andrea Dossena

Reti: 21′ Sandon (V), 25′ Pellegrini (V)

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia

Assistenti: Antonino Junior Palla di Catania e Luca Capriuolo di Bari

Quarto Ufficiale: Maksym Frasynyak di Gallarate

Note: ammoniti Frey, Pinzi, Sarzi Puttini, Ronaldo, Confente, Maggio, Ferrari, Delle Monache. Recupero 1’pt 6’st.