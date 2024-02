LR Vicenza-Pro Vercelli: 2-0 al termine del primo tempo

Uno due micidiale del Vicenza che realizza due reti nel giro di cinque minuti contro la Pro Vercelli e chiude avanti la prima frazione di gara. In cronaca. Dopo due minuti sinistro di Della Morte deviato da Ferrari e palla tra le braccia di Sassi. Al 10' Pellegrini calcia sopra la traversa. Al 13' prima azione per gli ospiti con Mustacchio che prova dalla distanza, ma svirgola il tiro. Tre minuti dopo Maggio tenta la conclusione, ma la palla viene respinta da Confente. Al 21' il Vicenza passa in vantaggio: Ronaldo mette il cross da calcio d'angolo e Sandon di testa appoggia in rete. Quattro minuti dopo i biancorossi trovano il raddoppio: traversone di Costa e tiro di Pellegrini con il mancino, che non lascia scampo al portiere ospite. Al 34′ ci prova Rojas per la Pro Vercelli, ma Cavion ci mette il corpo e devia in angolo. Al 40' colpo di testa di Ferrari sulla traversa. Un minuto dopo palla in mezzo di Maggio e incornata di Rojas, palla alta. Termina il primo tempo con il Vicenza avanti 2-0 sulla Pro Vercelli.