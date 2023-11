LR Vicenza-Pro Patria: tanti cambi in vista della gara di Coppa Italia

Martedì 7 novembre alle ore 18.30 il Vicenza ospiterà la Pro Patria per il secondo turno della Coppa Italia Serie C. Il match sarà ad eliminazione diretta e in caso di parità dopo i novanti minuti si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai tiri di rigore.

Mister Diana è intervenuto in conferenza stampa ricordando che per questo incontro mancheranno molti titolari, ma che ci sarà spazio per i calciatori che si sono visti meno fino a questo momento della stagione.

LE PAROLE DEL TECNICO BIANCOROSSO

"Dopo la partita di venerdì ne usciamo un pochino acciaccati, il campo è stato molto pesante e abbiamo qualche calciatore con affaticamenti, non recuperabile per il match di domani, ma ne ho altri che abbiamo visto poco e domani sarà l'occasione per vederli. La agra non è da snobbare perchè siamo detendotori e quindi bisogna rispettare l'impegno.

Valietti? Deve fare una risonanza e avremmo un responso, ma mi auguro che sia uno stiramento e niente di più. Abbiamo anche Costa affaticato, Laezza con un ginocchio leggermente gonfio e Ierardi che ha bisogno ancora di qualche giorno per recuperare al meglio. Ho convocato quattro giocatori della Primavera che verranno con noi e sono contento di questo. In porta poi giocherà Massolo, così lo vedrete anche voi, ma non vorrei che considerassero questa gara come la prova della vita perché non li giudicherò da quello che fanno domani, perché li vedo tutti i giorni. Sarà un Vicenza abbastanza inedito, ma comunque competitivo".