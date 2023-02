Lr Vicenza, "Siamo tutti sotto esame"

Sente di essere in una brutta situazione dopo le due sconfitte consecutive?

“Lo siamo tutti. Anche se io mi metto sempre davanti, perché di questa squadra sono il responsabile. Ogni partita sarà un test sull’atteggiamento come gruppo. I limiti nelle gare con Juve e Novara li avete visti tutti e secondo me originano da una perdita di tranquillità ad un certo punto della partita.”

Dopo la penultima sconfitta, i giocatori hanno dichiarato ai quattro venti di essere superincazzati. Alzi la mano chi poi ha visto questa incazzatura quando il copione con il Novara è stato identico… Avrebbe dovuto essere un Fort Apache, invece…

“Le partite non sono mai finite. Se non capisci questo sono guai. Ed è grave perché le prestazioni negative compromettono non solo la classifica ma soprattutto la tranquillità e il rapporto con l’ambiente.”

Ma avrà sicuramento cercato di darsi una spiegazione sul pessimo momento della squadra…

“Vi dico la verità e potrebbe sembrare strano, ma vi assicuro che in settimana non avevo colto alcun sentore di rilassamento o demotivazione. Ho parlato coi ragazzi e ho detto loro chiaramente che a questo punto ognuno deve essere il giocatore che è, da Cavion a Ronaldo, a Pasini, a Ferrari e a tutti gli altri. E, ripeto, ciò vale in primis per l’allenatore.”

Visti i troppi gol che si susseguono, forse era il caso di fare qualcosa in più sul mercato?

“Il mercato è finito e non ne voglio parlare. La rosa è questa e conserva tutta la mia fiducia.”

Una domanda tecnica. Lei ha detto in passato che il giocatore che meglio si adatta a fare il lavoro di Ronaldo è Jimenez. Tuttavia mercoledì, in assenza del brasiliano, prima ha scelto Zonta e poi una volta uscito lui ha preferito un giro di ruoli, lasciandolo in panchina. Ci spieghi il senso…

“Mi serviva un centrocampista estroso come Greco più che un costruttore di gioco. Magari non si è rivelata la scelta giusta, ma è facile giudicare col senno di poi.”

Che Pro Patria si aspetta, domani? Il loro allenatore, Vargas, sta caricando l’ambiente in modo incredibile.

“Loro vengono da due risultati positivi (Renate e Pro Vercelli), esattamente il contrario di noi. E contro il Vicenza è prevedibile che giochino la partita della vita. Insomma, è un banco di prova difficile, anche perché noi siamo a ranghi ridotti. Per noi le parole d’ordine dovranno essere: ordine, semplicità nelle giocate, anche da parte dei giocatori più tecnici, personalità e cattiveria calcistica. Non dobbiamo incappare in allungamenti della squadra che poi significa troppo spazio tra un reparto e l’altro. Ognuno si ricordi bene che siamo tutti sotto esame.”