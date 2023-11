LR Vicenza-Pro Patria: tra i convocati di Diana anche quattro Primavera

Serie C

Squadra in casa LR Vicenza

LR Vicenza, detentore della Coppa Italia Serie C, comincerà il suo cammino affrontando al Menti la Pro Patria. Il match, valido per il secondo turno della competizione, si disputerà domani alle ore 18.30. In caso di parità dopo i novanti minuti di gioco si procederà ai tempi supplementari ed eventualmente ai tiri di rigore.

Mister Diana, che ha parlato in conferenza stampa, ha convocato 21 calciatori e dovrà fare a meno di Ierardi, Laezza, Golemic, De Maio, Rossi, Proia, Valietti, Costa e Ferrari, oltre ai soliti Cataldi e Pasini.

ELENCO CONVOCATI

Portieri: Confente, Massolo, Siviero

Difensori: De Col, Fantoni, Lattanzio, Parlato, Sandon, Vescovi

Centrocampisti: Cavion, Greco, Jimenez, Mion, Mogentale, Ronaldo, Scarsella, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Della Morte, Pellegrini, Rolfini