Lr Vicenza, bonjour je suis Charles Boli

Il giocatore francese di origine ivoriana (ma è nato in Scozia) ha firmato il contratto e arriva in prestito dal Lens. Nella conferenza stampa si è presentato calcisticamente: centrocampista, può giocare su entrambi i lati, ma preferisce la destra.

Ventitreenne, non ha la vocazione del goleador ma un buon piede per gli assist. Nonostante l'età ancora giovane, oltralpe ha maturato un'importante esperienza nel Paris Football Club, seconda squadra della capitale dopo il PSG. Charles, che non spiccica una sola parola di italiano ed è stato assistito da una traduttrice, ha raccontato di aver preso la decisione dopo essersi informato sulla storia del Vicenza ma, una volta arrivato in sede, di essere rimasto stupito vedendo i grandi calciatori che hanno vestito la casacca biancorossa.

"Per la maglia ho scelto il n. 20, un po' perchè mi piace ma anche perchè non c'era molta scelta. Sono portato a puntare la difesa e mi definisco un creativo. Non faccio promesse se non quella di dare tutto me stesso per il nostro obiettivo."

Ha detto la sua anche il DS Balzaretti: "Abbiamo preso un altro giocatore di livello, sul quale crediamo molto. Ora continuiamo a lavorare su Lukaku. Il ragazzo ieri ha chiesto un giorno prima di prendere la sua decisione. Penso che stia valutando tutte le opportunità a sua disposizione. Conto che entro stasera, massimo domani, la situazione si sbloccherà, in un senso o nell'altro. Bisogna considerare che parliamo di un elemento importante. Basti pensare che tre anni fa per il suo cartellino la Lazio ha rifiutato un'offerta di 30 milioni di euro dal Monaco. Ultimamente ha avuto dei problemi ma sarebbe un rinforzo coi fiocchi." C'è stato il tempo per un'ultima battuta prima che il dirigente berico definisse gli ultimi dettagli con gli emissari francesi. "Mi raccomando, Federico, piazzate un altro colpo!" Lui si è girato sorridendo: "Uno solo?"