Diana: "Brutto carattere? No, carattere!"

Il primo approccio con l’ambiente berico lascia un’impressione positiva del nuovo timoniere del Lane. Chiede alla squadra forti motivazioni e ai tifosi di essere giudicato per il suo lavoro.

Un Vicenza non più acefalo si è presentato oggi in conferenza stampa con la stanza dei bottoni al gran completo. Rinaldo Sagramola ha fatto le presentazionj, premettendo che l’obiettivo comune è di migliorare la scorsa stagione: “Abbiamo contattato diversi allenatori, tra cui Tesser e Toscano, ma in testa alla lista c’è sempre stato Aimo Diana. Inizialmente lui si è preso del tempo, in quanto aveva dei problemi personali da chiarire, ma quando poi ci ha dato la sua disponibilità la scelta è stata molto rapida. Io posso essere molto abbottonato e non parlare, ma quando lo faccio sappiate che dico sempre la verità. Il mister lo conosco bene, fin da quando l’ho avuto come giocatore al Palermo.”

Gli ha fatto eco il Ds Mattiassi: “La società voleva un tecnico giovane e capace, in grado di dare alla svelta una sua identità alla squadra. Per lui parlano i risultati. Conosce perfettamente la categoria e siamo certi che parlerà coi risultati.”

È stata poi la volta del protagonista dell’incontro: “Ringrazio tutto il club per la fiducia accordatami. Io con la Reggiana mi sono guadagnato la Cadetteria sul campo, ma non mi sento declassato perché Vicenza per me è serie B, per storia, per struttura e per pubblico. Ho dovuto spettare per dire di sì perché avevo delle questioni su cui riflettere ma poi ho preso una decisione convintissima, per la quale io e il mio staff intendiamo lavorare giorno e notte per arrivare a qualcosa di importante. Il torneo di serie C è difficilissimo e io lo conosco perfettamente: non bastano gli organici, servono senso di appartenenza, fame di risultati e voglia di combattere. Bisogna cioè avere dentro grandi motivazioni. Chi intende giocare in biancorosso dovrà dimostrarmi di averle. Quanto a me, ho una voglia smisurata di mettermi alla prova".

"Con i ragazzi ci ritroveremo in sede il 12/13 luglio per test e visite mediche - continua - Dal 17 partirà la preparazione al Centro Sportivo. Come abbiamo dimostrato a Reggio Emilia, per stare in cima alla graduatoria è necessario fare tutti un atto di fede nel percorso che andiamo ad iniziare. I calciatori dell’attuale rosa li conosco praticamente tutti ma devo approfondire il rapporto prendendoli uno a uno".

"Mi domandate se intendo portarmi al seguito giocatori che conosco, che ho avuto alle mie dipendenze - spiega - Non è il primo punto all’ordine del giorno, d’altra parte i “miei” giocatori in tanti anni di carriera saranno almeno 150. Vedremo… Valuterò gli aspetti tecnici ma anche le risorse umane, i valori profondi. In questi anni tatticamente ho giocato sempre con i tre dietro, ma un allenatore deve anche sapersi adattare. Cercheremo elementi con cui rispettare il mio credo calcistico ma se non li troveremo sono disposto anche a cambiare schieramento. L’importante è che ogni giocatore sia messo nella condizione di dare il meglio, nel ruolo in cui si sente realizzato. Quindi, si al mio 3/5/2 ma aperto anche ai vari 3/4/1/2 o 3/4/3. Lungo 38 partite le situazioni potranno essere diverse e un buon tecnico deve sapere applicare soluzioni differenti, anche a partita in corso".

"Un tifoso, poco fa, mi ha detto che dobbiamo anche divertirci e divertire - conclude - Ha ragione. Al meraviglioso pubblico di Vicenza dovremo regalare anche un po’ di spettacolo. Un’ultima cosa. È stato detto che ho un pessimo carattere. Non è vero. Ho carattere. Credo nelle mie idee e sono disposto a difenderle con forza. Ma non sono un tipo facile, è vero. Da questo punto di vista posso sono migliorare e Vicenza è l’occasione giusta. Vi prego, giudicatemi per il mio lavoro!”